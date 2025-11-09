Anne oğul sırra kadem bastı: Arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor

Anne oğul sırra kadem bastı: Arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
Yayınlanma:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 7 gündür kayıp olan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı için yapılan kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

kastamonuda-kayip-anne-ve-oglunu-arama-calismalari-7nci-gunde-1.jpg

7 gündür devam eden çalışmalara jandarma, emniyet, AFAD, UMKE ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü katıldı.

kastamonuda-kayip-anne-ve-oglunu-arama-calismalari-7nci-gunde-4.jpg

Jandarma ve AFAD ekipleri, zorlu ve engebeli arazide dron destekli tarama yaparken, 4 iz takip köpeği de arama çalışmalarına eşlik etti.

Ekipler, Alantepe ve Köseali köyleri başta olmak üzere, İlişi Çayı çevresi ve civar köylerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

kastamonuda-kayip-anne-ve-oglunu-arama-calismalari-7nci-gunde-3.jpg

Sel felaketinde 1 kişi kaybolmuştu! Foça’da arama çalışmaları ikinci günündeSel felaketinde 1 kişi kaybolmuştu! Foça’da arama çalışmaları ikinci gününde

"HİÇBİR İZE RASTLAMADIK"

Aramalara katılan İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Yücel, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD koordinesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekipler gece gündüz demeden, oldukça zorlu arazi koşullarına rağmen büyük bir özveriyle görev yapıyor. Şu ana kadar hiçbir ize rastlamadık, ancak umudumuzu yitirmedik. 5 yaşındaki bir çocukla birlikte bu kadar mesafe katedebilmiş olmaları ihtimalini duyduk. Görüntülerde belli bir istikamette ilerledikleri tespit edildi. Bu nedenle arama alanı genişletilerek sürdürülüyor. Dileğimiz, Huriye Hanım ile Osman'ın sağ salim bulunması. Tüm ekiplerimize ve emek veren herkese kolaylık diliyoruz. Rabb'im yardımcımız olsun" dedi.

Kaynak:DHA

Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Türkiye
Konserve kutusuna sıkışan kedinin yardımına koştu!
Konserve kutusuna sıkışan kedinin yardımına koştu!
Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Rojin Kabaiş' çağrısı
Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Rojin Kabaiş' çağrısı
Bahçesindeki otları yakmak istedi: Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Bahçesindeki otları yakmak istedi: Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi