Sel felaketinde 1 kişi kaybolmuştu! Foça’da arama çalışmaları ikinci gününde

İzmir’in Foça ilçesinde, geçtiğimiz gün meydana gelen sel felaketinde, sulara kapılıp kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Ekipler çalışmalarını karada ve denizde sürdürürken bugün havanın aydınlanmasıyla birlikte 43 dalgıç ile suda, 80 personel ile kıyıda arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda 5 tane de dronun kullanıldığı ifade edilirken Sahil Güvenlik ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına denizde devam ediyor.

Foça'da sel ve su baskınları: Bir kişi selde kayboldu

İZMİR VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA!

İzmir Valisi Süleyman Elban, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Foça'da Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı Bucak Deresi'nde incelemelerde bulundu ve daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde ilçede 1,5 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağışın düştüğünü, akşama kadar bu miktarın 156 kilogram civarına çıktığını belirtti.

Yoğun yağış nedeniyle ilçede su baskınları ve selin meydana geldiğini ifade eden Elban, ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve genel anlamda ilçede hayatın normale dönmeye başladığını ifade etti.

Elban, hasar tespit çalışmalarına başlandığını ve bu çalışmaları bugün bitirmeyi planladıklarını ifade ederek "Dün derede, köprünün üzerinde bir vatandaşımız suya kapıldı. 1,5 kilometre aşağıda aracını bulmuştuk. Kendisine ait cüzdanı ileride bulundu ancak şu ana kadar gece de aralıksız devam eden arama faaliyetlerine rağmen henüz kendisine rastlanılmadı. Arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Hem ekip hem ekipman olarak da sürekli takviyede bulunduk ve bugün de sabahın ilk saatleriyle birlikte daha yoğun bir ekip ve ekipmanla arama faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRMIŞ DURUMDAYIZ”

AFAD Başkanı Pehlivan da yağmurun şiddetlendiği andan itibaren harekete geçildiğini ve mahallelerde yapılan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, geçtiğimiz gün 200'ün üzerinde ihbar geldiğini aktardı.

"İhbarlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. O ihbarlardan birisi de Bucak Deresi'ndeki bir vatandaşımızın kaybıyla ilgiliydi. O andan itibaren arama kurtarma ekiplerimiz buraya yönlendirildi ve ilk etapta vatandaşımıza ait olduğu tespit edilen araca ulaşılmakla birlikte henüz vatandaşımıza maalesef ulaşamadık” sözlerini sarf eden Pehlivan, “Gece saatleri de dahil olmak üzere özellikle derenin kıyı şeridinde arama tarama faaliyetleri sürdürüldü. Günün aydınlanmasıyla hem kıyıdan hem de suyun içinde arama çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdayız." dedi.

Bengü çocuklarıyla birlikte teknede hortuma yakalandı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Pehlivan, çalışmalarda 5 dronla da havadan izleme ve takip yaptıklarını, ayrıca arama-kurtarma köpeklerinin çalışmalarda yer aldığını ifade ederek sele kapılan vatandaşın nerede olabileceğine ilişkin soruya, her türlü alternatifi değerlendirdiklerini, derenin iki yakasında ve çevrelerinde arama yapıldığı yanıtını verdi.

METREKAREDE 155,4 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, birçok cadde ve sokağı göle çevirdi. Ev ve işyerlerinde su baskınları meydana gelirken bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekarede 155,4 kilogram yağmur düştüğü bildirildi.