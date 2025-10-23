Foça'da sel ve su baskınları: Bir kişi selde kayboldu

Foça'da sel ve su baskınları: Bir kişi selde kayboldu
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, ilçede bazı vatandaşların mahsur kaldığı ve bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İzmir’in Foça ilçesinde gün boyu süren sağanak yağış, ilçe genelinde sel ve su baskınlarına yol açtı. AFAD’dan yapılan açıklamada, bazı vatandaşların mahsur kaldığı, bir kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ile Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık’ın, yürütülen çalışmaları koordine etmek üzere Foça’ya gittiği belirtildi.

Yoğun yağışın en çok etkili olduğu Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa mahallelerinde şu ana kadar 198 ihbar (su baskını, mahsur kalma, bilgi talebi vb.) alındığı ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye, DSİ, Karayolları ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 587 personel ve 265 araç sahada görev yapıyor.

Kayıp vatandaşın bulunması için Manisa ve Muğla AFAD müdürlükleriyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama ekiplerinin görevlendirildiği bildirildi.

1 VATANDAŞ KAYIP

Bir vatandaşın kaybolduğu bilgisi alındığı ifade edilen açıklamada, "Sel olayı sonucunda bir vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi alınmış olup, kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmalarına destek vermek üzere, Manisa ve Muğla il AFAD müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan su altı arama ekibi görevlendirilmiştir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

