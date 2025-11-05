Anne oğul sırra kadem bastı! 3 gündür haber alınamıyor!

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kendilerinden 3 gündür haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı (5) arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bulunan Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan ve evlerinden 3 gün önce ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllülerin de destek verdiği bildirildi.

kastamonuda-kayip-anne-ve-oglunu-arama-1000475-296853.jpg

SON TELEFON SİNYALİNİN ALINDIĞI 2 KÖY ARANIYOR!

Arama faaliyetleri, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son olarak alındığı Köseali ve Keşlik köyleri civarında yoğunlaştırılırken kurtarma ekipleri, 3’üncü gününe giren çalışmalarda dron desteğiyle havadan, ormanda ise karadan tarama faaliyetlerini devam ettiriyor.

İstanbul'un suç verileri açıklandı! Ruhsatsız silahta dikkat çeken artış

Kaybolan anne oğulun bulunması için çalışmaların arasız devam edeceği ifade edildi.

Kaynak:DHA

