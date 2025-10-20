Panelvanla çarpışan otomobil ters döndü

Panelvanla çarpışan otomobil ters döndü
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde panelvanla çarpışarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi'nde H.H. idaresindeki 34 NES 743 plakalı otomobil, Karadeniz Caddesi'nde seyir halindeyken, 16. Sokak'tan çıkan İ.B. yönetimindeki 77 ABN 001 plakalı panelvanla çarpıştı.

OTOMOBİL TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

