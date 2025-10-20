Telefonda savcıyım dedi 2 milyon lirasını aldı

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak çeşitli bahanelerle ikna ettikleri kişiden yaklaşık 2 milyon TL para çaldı. Mağdurun dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirmesi üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin A.D. (29) ve B.A. (18) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda her iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul ve İzmir'de yakalanan A.D. ve B.A., soruşturmanın yürütüldüğü Sakarya'ya getirildi. Burada, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.