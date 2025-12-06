Ankara'da sosyal medya tuzağı: Tanıştığı erkeği eve çağırıp gasbettiler

Ankara Etimesgut ilçesinde, sosyal medya üzerinden tanışma yoluyla gerçekleştirilen bir gasp olayı yaşandı. İddiaya göre, A.Ü. isimli kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. A.Ü., daha sonra bu erkeği alkol alma bahanesiyle dışarı çıkararak sevgilisi A.C.Y.'nin eve girip saklanmasını sağladı.

Bir süre sonra eve geri dönen ismi öğrenilemeyen mağdur erkek, iki şüpheli tarafından darbedildi. Şüpheliler, darbettikleri mağdurun telefonu, cüzdanı ve kredi kartını gasbettikten sonra olay yerinden hızla kaçtı.

16 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bir süre sonra kendine gelen ve yardım isteyen mağdur erkeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmalar sonucunda iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Erkek şüpheli A.C.Y.'nin yapılan sorgulamasında 16 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü. ve A.C.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.