Ankara’da feci kaza! Takla atan otomobilde hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Ankara’nın Çubuk ilçesinde takla atan otomobilin 18 yaşındaki sürücüsü Oğuz Ünal hayatını kaybetti.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan Şabanözü-Çubuk yolunda geçtiğimiz gün saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Oğuz Ünal’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

takla-atan-otomobilin-surucusu-hayatini-906934-269465-1.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ünal, burada doktorlar tarafından bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal’ın cenazesinin ikindi vakti Kavaklı Mahallesi'nde defnedileceği bildirilirken kazayla ilgili başlatrılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak:DHA

