İki tren kafa kafaya çarpıştı: Malatya'da feci kaza
Yayınlanma:
Malatya'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 makinistin yaralandığı belirtildi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 makinist yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Demir cevheri ve yakıt yüklü iki tren kafa kafaya çarpıştı.
1 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 makinist yaralandı.
Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili teknik inceleme başlatıldığı ifade edildi.