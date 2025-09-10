İki tren kafa kafaya çarpıştı: Malatya'da feci kaza

Yayınlanma:
Malatya'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 makinistin yaralandığı belirtildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 makinist yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Demir cevheri ve yakıt yüklü iki tren kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 makinist yaralandı.

Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili teknik inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

