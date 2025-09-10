Denizli'de şüpheli ölüm: Kayıp gencin cesedi gölde bulundu

Aktepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında ikamet eden Hasan Yiğit, 7 Eylül tarihinde evinden ayrıldıktan sonra yakınları kendisinden haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Emniyet güçleri, Yiğit'in bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu Yiğit'in en son, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde görüldüğü tespit edildi. İtfaiye ve polise bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, gölde detaylı bir inceleme başlattı.

Ekiplerin bugün gerçekleştirdiği su altı çalışmaları neticesinde Hasan Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yiğit'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna sevk edildi.

Yetkililer, Yiğit'in ölüm nedeninin otopsi raporuyla netlik kazanacağını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.