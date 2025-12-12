Ankara Valiliğinden 'yüksek ses' uyarısı

Yayınlanma:
Ankara Valiliği, bugün (12 Aralık 2025) kentte F-16 tipi askeri uçaklarla planlı uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edileceğini duyurarak, ses hızının aşılması nedeniyle çevrede oluşabilecek yüksek sese karşı yurttaşları uyardı.

Ankara Valiliği, kentte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edileceğini duyurarak, oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu faaliyetin bugün 11.05 ila 12.05 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

VALİLİK UYARDI

Açıklamada, uçuşların Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında yapılmasının planlandığı kaydedildi. Valilik, uçuş sırasında belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulmasının mümkün olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklama bu şekilde:

"Uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır. Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür. Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

