Kızının düğünü için geldi: Otel odasında ölü bulundu!

Kızının düğünü için geldi: Otel odasında ölü bulundu!
Yayınlanma:
Rize'de kızının düğünü için memleketine gelen Servet Tüfekçi (60), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Kızının düğünü için geldiği memleketinde, bir gece önce otele giriş yapan Servet Tüfekçi'den sabah saatlerinde haber alınamadı.

11.jpg

Otel odasında sır ölüm: Elif'in son görüntüleri ortaya çıktı!Otel odasında sır ölüm: Elif'in son görüntüleri ortaya çıktı!

ÇALIŞANLAR ODAYA GİRİNCE ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Tüfekçi'nin kaldığı odadan su sesi gelince şüphelenen otel çalışanları, kapıyı çaldı. İçeriden yanıt alamayan görevliler, odaya girdiklerinde Tüfekçi'yi banyoda hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla otele gelen sağlık ekiplerince Tüfekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

12.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri oda ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Tüfekçi'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.jpg

Kaynak:DHA

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Türkiye
Meclisteki istismarda çocuk hamile kaldı iddiası!
Meclisteki istismarda çocuk hamile kaldı iddiası!
Adli emaneti soyan firari toz altına tenezzül etmemiş: Vurgun çok daha büyükmüş
Adli emaneti soyan firari toz altına tenezzül etmemiş: Vurgun çok daha büyükmüş