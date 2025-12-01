Anız yangınında dumandan etkilendi! 48 yaşındaki çiftçi kurtarılamadı

Şanlıurfa’nın Şahinalan Mahallesi’nde ekilen mısırın hasat edildiği tarlada, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Alevlere kendi imkanlarıyla müdahale eden 48 yaşındaki çiftçi Mehmet Özcan, yoğun dumana maruz kalarak karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken baygın halde bulunan Özcan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.