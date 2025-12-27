Ambulansta doğan Mert Asaf kayıtlara 'kız' olarak geçti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Adile Akdağ, 3 Mayıs 2025 tarihinde ilk bebeğini dünyaya getirmek üzere hastaneye götürülürken sancıları artınca ambulansta doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren anne ve bebeği, ileri tetkik ve bakım için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne sevk edildi. Ancak iddiaya göre hastanedeki kayıt işlemleri sırasında yapılan bir hata, 7 aydır süren bir hukuk ve bürokrasi mücadelesini başlattı.

HASTANE RAPORU YANLIŞ GİRİLİNCE KİMLİK DE YANLIŞ ÇIKTI

Doğum sonrası taburcu edilen aile, bebekleri için nüfus müdürlüğüne giderek kimlik çıkardı. Ancak bir süre sonra e-Devlet üzerinden doğum raporunu kontrol ettiklerinde ve nüfus cüzdanına baktıklarında, oğulları Mert Asaf’ın cinsiyetinin "kız" olarak kaydedildiğini fark ettiler. Anne Adile Akdağ, "Ambulansta doğum yaptım, her şey normaldi ama hastanedeki hata nedeniyle oğlum kız olarak kaydedilmiş. Kimse durumu fark etmedi, oysa benim bebeğim erkek" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.

Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araç sürdü!

7 AYDIR SÜREN MAĞDURİYET: "MADDİ İMKANIMIZ YOK"

Bebeğin babası Yasin Akdağ, hatayı fark ettikten sonra defalarca başvuru yaptıklarını ancak bürokratik engellere takıldıklarını ifade etti. Cinsiyet düzeltme işlemi için tam teşekküllü bir sağlık raporu istendiğini belirten baba Akdağ, "Bizi rapor almamız için Gaziantep veya Diyarbakır’daki bölge hastanelerine yönlendiriyorlar. Maddi imkanımız kısıtlı olduğu için gidip bu raporu alamıyoruz. Bebeğimizin muayene olması ve bu hatanın bir an önce düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

7 aydır kimlikteki yanlışlık nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta ve resmi işlemlerde sorun yaşayan Akdağ ailesi, Şanlıurfa Valiliği ve Sağlık Bakanlığından sorunun yerinde çözülmesi için destek bekliyor.