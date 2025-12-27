Yargı sürecinde yeni 'tebligat' dönemi başlıyor

İktidar, yeni yıl ile birlikte birçok kanun teklifini yürürlüğe sokmayı planlıyor. AKP milletvekilleri, Tebligat Kanunu’nda değişiklikler öngören bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor.

TBMM Başkanlığı’na yeni yılda sunulacak olan bu teklif ile elektronik tebligat uygulamasının kapsamı genişletilecek.

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor

ARTIK İADE EDİLMEYECEK

Teklife göre, kamu çalışanları, mavi kart sahipleri ve uzlaştırmacılara elektronik ortamda tebligat yapılması zorunlu olacak. Ayrıca dava açma ve icra takibi süreçlerinde de elektronik tebligat adresinin verilmesi gerekecek.

Yurt dışına yapılan tebligat süreçleri de hızlandırılacak. İlk beyan edilen adrese ulaşılamaması ya da ilgili kişinin adreste bulunmaması durumunda, tebligatlar geri gönderilmeyecek; bunun yerine MERNİS’te kayıtlı adreslere iletileceği ifade edildi.