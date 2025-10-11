Amasya'da alev alev yanan 2 ev küle döndü

Amasya'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın yan binaya da sıçradı. Yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Artıkabat mahallesi Paslıoğlu sokakta Hatice O.'ya ait iki katlı ahşam evde dün akşam 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ahşap binanın yanındaki tek katlı eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süre süren çalışmasının ardından yangın sönüdürüldü.



Yangında iki ev de kullanılamaz duruma geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.