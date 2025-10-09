2 katlı binada çıkan yangın 3 eve daha sıçradı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı. Yangın daha sonra 3 eve daha sıçradı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Şehitkerim Mahallesi 3408 Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu ailenin kaldığı 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN 3 EVE DAHA SIÇRADI

Alevlerin hızla büyümesinin ardından yangın binanın yanındaki 3 metruk eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MBB İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, "Yangına tüm ekiplerimizle koordineli bir şekilde müdahale ederek olası bir facianın önüne geçtik" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

