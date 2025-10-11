Şişli'de 3 katlı binada yangın!

Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi’nde, 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çilek Sokak’ta bulunan binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısını tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederken, yoğun duman ve alevler nedeniyle zor anlar yaşandı. Müdahale sırasında binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

YANGIN 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme başlatıldı.