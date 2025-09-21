Ali Babacan Özgür Özel'i tebrik etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, üçüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
CHP lideri Özgür Özel, bugün genel merkezde düzenlenen 22. Olağanüstü Kurultay ile yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi. Geçerli oyların hepisni alan Özel üçüncü kez seçilmiş oldu.
ALİ BABACAN'DAN TEBRİK MESAJI
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Özgür Özel'i tebrik etti.
Ali Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum."
