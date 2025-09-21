İmamoğlu'ndan Kurultay mesajı: CHP'yi parçalamak isteyenler kaybetti

İmamoğlu'ndan Kurultay mesajı: CHP'yi parçalamak isteyenler kaybetti
Yayınlanma:
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak güven tazeledi. Partimizin içine nifak sokmak isteyenler kaybetti. Hukuku sopa olarak kullanıp, milletin gözbebeği CHP'yi parçalamak isteyenler kaybetti. İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybetti" ifadelerini kullandı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP 22. Olağanüstü Kurultayına ilişkin açıklamada bulundu.

ozgur-ozel-2.jpg

"İKTİDARIN KÖTÜ OYUNLARINA ALET OLANLAR KAYBETTİ"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zor zamanda CHP bir oldu, bütün oldu; kurulan tuzaklara el ele karşı durdu. Delegelerimizin davetiyle toplanan 22. Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak güven tazeledi. Partimizin içine nifak sokmak isteyenler kaybetti. Hukuku sopa olarak kullanıp, milletin gözbebeği CHP'yi parçalamak isteyenler kaybetti. İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybetti.

Olağanüstü süreci büyük bir başarıyla yöneten Genel Başkanımızın, örgütümüzden aldığı güçlü destek; emeğinin, adanmışlığının ve cesaretinin nasıl karşılık bulduğunu gösterdi. Bu sonuçla demokrasi kazandı. Türkiye kazandı. Millet kazandı. Birlikte daha güçlüyüz; yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak:ANKA

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Türkiye
CHP Konak İlçe Kongresi'nde kazanan belli oldu
CHP Konak İlçe Kongresi'nde kazanan belli oldu
6 katlı binanın çatısı alev topuna döndü
6 katlı binanın çatısı alev topuna döndü