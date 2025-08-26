Aleviler akaryakıt istasyonuna hızla ilerledi! Faciaya ramak kalmıştı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi yakınlarında, İzmir- Ankara karayolu kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edilirken rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler için önce İzmir'den itfaiye takviyesi talep edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi.

YANGIN İSTASYONUNA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Yangının bölgede bulunan akaryakıt istasyonunu tehdit etmesi üzerine itfaiye ekipleri alevlerin istasyona ulaşmaması için seferber oldu. Söndürme çalışmaları sırasında akaryakıt istasyonunda büyük bir panik yaşanırken çevredeki vatandaşlar da tedirgin oldu. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahaleleri sonucunda yangın, akaryakıt istasyonu ve çevredeki diğer iş yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

