Yangında 4 ev ve 1 iş yeri küle döndü

Çınartepe Mahallesi Umut Sokak’taki bir halı yıkamacıda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki evlere sıçradı.

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere mahalleli de destek verdi. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 itfaiye eri de elinden yaralandı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de olay yerine gelip yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Yaralanan ve dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

4 ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.