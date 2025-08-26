Yangında 4 ev ve 1 iş yeri küle döndü
Çınartepe Mahallesi Umut Sokak’taki bir halı yıkamacıda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki evlere sıçradı.
1 İTFAİYE ERİ YARALANDI
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere mahalleli de destek verdi. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 itfaiye eri de elinden yaralandı.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de olay yerine gelip yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Yaralanan ve dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
4 ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)