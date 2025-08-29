Aksaray’da feci kaza: 2’si turist 3 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Aksaray’da tırın kamyonete çarptığı kazada 2’si Alman turist, 3 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan Rieb Anton Valter'in (62) yaralı halde yanında bulunan Carmen Pfenminger'i (60) kurtarmaya çalışması cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aksaray'da, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana gelen olayda, Rieb Anton Valter kontrolündeki, turistleri taşıyan kamyonet Faruk Yağmur (23) yönetimindeki tır ile çarpıştı. Rieb Anton Valter ile yanındaki Carmen Pfenminger, araçta sıkışarak yaralandı. Valter’ın kabininde sıkışan Carmen Pfenminger’i yaralı halde kurtarmaya çalışması da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

tir-ile-kamyonet-carpisti-2si-alman-tu-887205-263631.jpg

1 YARALININ DURUMU AĞIR!

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Alman turistler ile tır sürücüsü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Carmen Pfenminger’in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

tir-ile-kamyonet-carpisti-2si-alman-tu-887206-263631.jpg

Kaynak:DHA

