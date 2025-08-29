Aksaray’da feci kaza: 2’si turist 3 kişi yaralandı

Aksaray'da, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana gelen olayda, Rieb Anton Valter kontrolündeki, turistleri taşıyan kamyonet Faruk Yağmur (23) yönetimindeki tır ile çarpıştı. Rieb Anton Valter ile yanındaki Carmen Pfenminger, araçta sıkışarak yaralandı. Valter’ın kabininde sıkışan Carmen Pfenminger’i yaralı halde kurtarmaya çalışması da cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR!

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Alman turistler ile tır sürücüsü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Carmen Pfenminger’in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

