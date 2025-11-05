Akraba aileler arasında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan siahlı kavgada Necim Tilki yaşamını yitirirken, H.T. yaralandı.

AKRABA AİLELERİN KAVGASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Öğle saatlerinde kırsal Karahan Mahallesi'nde akraba iki aile arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Necim Tilki ile H.T. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 50 yaşındaki Necim Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 45 yaşındaki H.T.’nin ise sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Necim Tilki’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

