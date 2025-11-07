Akraba aileler arasında ölümlü kavga! 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan, Necim Tilki'nin (55) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 5 Kasım'da öğle saatlerinde kırsal Karahan Mahallesi Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İki ölümlü arazi kavgasında yeni gelişme: Firari sanık yakalandıİki ölümlü arazi kavgasında yeni gelişme: Firari sanık yakalandı

BÜYÜYEN TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Necim Tilki ile H.T. (45) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necim Tilki kurtarılamadı. Durumu ağır olan H.T.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Necim Tilki'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Karahan Mahallesi Küme Evleri'nde defnedildi.

Diğer yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

