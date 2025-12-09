AKP'nin reddettiği önergelerin sıralı listesi! Halkın yararına ne varsa reddettiler

CHP bütçe görüşmeleri devam ederken Meclis'e sunduğu ancak Cumhur İttifakı tarafından reddedilen önergelerin listesini yaptı. Halkın yararına olacak, refah düzeyini artıracak bütün önergelere ret veren AKP-MHP'nin listesi vatandaşı öfkelendirdi.

Meclis 2026 bütçe görüşmeleri nedeni ile 14 günlük mesaisine başladı. CHP Lideri Özel'in de konuşması ile dün başlayan bütçe görüşmelerinde CHP, komisyona sunduğu ancak Cumhur İttifakı tarafından kabul edilmeyen önergelerin de listesini yaptı.

Asgari ücretliler, emekliler için resmen yaşam savaşı ile geride bırakılan 2025 yılının ardından 2026 yılı için sunulan bütçenin de refah düzeyini artırmayacağı yorumları muhalefet tarafından ifade edilip, bütçeyi onaylamayacakları belirtildi.

İŞTE CUMHUR'UN REDDETTİĞİ ÖNERGELER

Emekliler için sunulan bu önergeler reddedildi:

Emeklilere asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi (REDDEDİLDİ!)

En düşük emekli ücreti asgari ücrete çekilsin (REDDEDİLDİ!)

ÖĞRENCİLER İÇİN SUNULAN ANCAK REDDEDİLEN ÖNERGELER

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre öğrenciler için sunulan ve reddedilen önergeler:

Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin (REDDEDİLDİ!)

Öğretmenlere eğitim yılı başında ve 24 Kasım’da birer maaş ikramiye verilsin (REDDEDİLDİ!)

Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun (REDDEDİLDİ!)

Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın (REDDEDİLDİ!)

Üniversite öğrencilerinin bursları 1 kat arttırılsın (REDDEDİLDİ!)

ÇİFTÇİ, YOKSUL, ESNAF VE İŞÇİLER...

Çiftçiye ÖTV’siz ve KDV’siz mazot verilsin (REDDEDİLDİ!)

Çiftçiye her yıl milli gelirin yüzde 1’i oranında tarımsal destek verme kuralı uygulansın (REDDEDİLDİ!)

Çiftçilerin 600 bin liraya kadar olan borçları silinsin (REDDEDİLDİ!)

Tarımda kadın ve genç çiftçilerin sigorta primini devlet ödesin (REDDEDİLDİ!)

Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin (REDDEDİLDİ!)

Köy ve kasabalarda yaşayan yoksul hanelere yılda 20 bin lira, emekli ve memurlara 40 bin lira yakacak yardımı yapılsın (REDDEDİLDİ!)

KOBİ’lerle esnaf ve sanatkarlara 10 milyar lira ilave destek sağlansın (REDDEDİLDİ!)

Cirosu yıllık 2 milyon TL’nin altında olan esnafın 400 bin liraya kadar olan borcunu devlet ödesin (REDDEDİLDİ!)

20 bin karayolu taşeron işçisi kadroya alınsın (REDDEDİLDİ!)

Elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetimi için ilave ödenek konulsun (REDDEDİLDİ!)

Şehir hastanelerinin müteahhitlerine gidecek paradan 40 milyar keserek halk sağlığını korumaya aktarılsın (REDDEDİLDİ!)

AİLE VE KADINLAR İÇİN SUNULAN VE REDDEDİLEN ÖNERGELER