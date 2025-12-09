Bütçe görüşmeleri 2'nci gününde: İki bakanlık ve TBMM'nin bütçeleri görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerine dün başladı. Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği birleşimde ilk gün oturumu tamamlandı. Bugün 11.00’da devam edecek görüşmelerde TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifleri görüşülecek. Görüşmelerin 21 Aralık tarihine kadar devam etmesi öngörülüyor.

GRUP LİDERLERİ BÜTÇELERE İLİŞKİN KONUŞTU

Genel Kurul'da 21 Aralık tarihine kadar sürmesi planlanan görüşmelerin ilk aşamasında, bütçe teklifinin tümü üzerinde genel görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Yeni Yol Partisi ve DSP'yi temsilen milletvekilleri söz alarak konuşma yaptı.

MADDE GÖRÜŞMELERİNE GEÇİLDİ

Genel görüşmelerin tamamlanmasının ardından, kanun teklifinin maddelerinin ayrı ayrı görüşülmesine geçilmesi kabul edildi. Böylece bütçe görüşmelerinin bir sonraki aşamasına geçilmiş oldu.

BUGÜN İKİ BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

Bugün saat 11.00'de başlayacak olan Genel Kurul oturumunda ise TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifleri görüşülecek. Görüşmelerin planlanan tarih olan 21 Aralık'a kadar komisyon ve Genel Kurul aşamalarında devam etmesi bekleniyor.