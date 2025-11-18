AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi de hasar aldı. TOKİ ise 15 Eylül tarihinde "Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" isimli bir ihale açarken ihaleyi de Serba Taahhüt Yapı İnşaat Şirketi’nin 123 milyon 456 liraya kazandığını açıkladı. 30 Ekim günü ise TOKİ ile şirket arasında bir sözleşme yapılırken AKP’li eski Milletvekili Oya Eronat'ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat, 2024 yılında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.

REKTÖRE BANYOLU ODA YAPILACAK İDDİASI!

İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat’ın makam odasının arkasında dinlenme odası ile banyo da yapılacağı bildirilmişti. Ayrıca rektörlük binasında yemekhanenin dışında bir de ayrıca protokol yemekhanesinin yer alacağı ifade edilmişti.

AKP’Lİ VEKİLİN KARDEŞİ DE ÜNİVERSİTEYE BALDIZINI ATADI!

AKP'li vekilin kardeşi olan rektör de, baldızını üniversite bünyesindeki Yapı Dairesi Başkanlığı'na atamıştı. Söz konusu skandal atama ortaya çıkınca rektörden yapılan açıklamada “Baldızım uzun yıllardan beri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde mimarlık yapıyordu. Ancak üniversitedeki hizmetler büyük oranda aksadığı için baldızımı atamak zorunda kaldım. Ona ayrıcalık tanımadım. Maalesef üniversitedeki işler çok aksıyordu. Buradaki işlerin hızlı çözümü için böyle bir atama yaptık. Ben hocalık yaparken de yapı dairesinden şikâyetçiydim; çünkü tuvaletler bozulduğunda uzun süre yapılmazdı. Yani hizmet yoktu. İşler ağır aksak ilerliyordu; bu düşünceyle atamayı yaptık.” ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ'den AKP'li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası! Erdoğan onu o da baldızını atamıştı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NDEN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Dicle Üniversitesi, “yeni yapılacak rektörlük binasında rektöre özel banyolu oda inşa edileceğine” ilişkin iddialar hakkında bir açıklamada bulundu. Üniversiteden yapılan açıklamada, iddia yalanlanarak “Son günlerde bazı televizyon kanalları ve gazetelerde, özellikle birtakım yayın kuruluşları tarafından kasıtlı bir şekilde servis edilen “Dicle Üniversitesi’nde yeni yapılacak rektörlük binasına rektöre özel banyolu oda inşa edileceği” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.” denildi.

“Kamuoyunu yanıltan bu haberlerde kullanılan ifadeler, hem yanlış bilgilere hem de maksatlı kurgulara dayanmaktadır. Söz konusu yayın organlarının, teyit edilmemiş ve gerçeğe aykırı bilgileri haber diye servis etmeleri basın etiği ve ahlakla bağdaşmamaktadır.” denilen açıklamada, “Habercilik; yalan üretmek değil, gerçeği teyit etmek üzerine kurulmalıdır. Bu tür manipülatif içerikler üniversitenin kurumsal itibarını ve kamu nezdindeki güvenilirliğini hedef almaktadır.” ifadelerine yer verildi.

"İDDİA BÜTÜNÜYLE ASILSIZDIR"

Üniversiteden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"1. Haberlerde geçen “rektöre özel banyolu oda” iddiası bütünüyle asılsızdır.

Söz konusu rektörlük projesinde WC&duşun bulunduğu bölüm toplam 6 metrekarelik (1x2 metre duş) bir alanı kapsamaktadır. İlgili çizimler ve uygulama planlarında, iddia edildiği gibi rektöre özel bir banyo, lüks oda veya kişisel kullanım alanı tasarlanmamıştır. Bu tip uygulamalar özel olarak yapılmayıp bütün kurumlarda idareciler için standarttır.

2. Rektörlük binasına ilişkin proje; şeffaflık, kamu yararı ve fonksiyonellik esas alınarak hazırlanmıştır.

Yeni bina, ziyaretçileri, akademik birimleri ve idari süreçleri daha sağlıklı karşılayacak modern bir çalışma altyapısı sunmak amacıyla planlanmıştır. Projenin her aşaması mevzuata uygun olarak Yapı İşleri Daire Başkanlığımız ve TOKİ tarafından yürütülmektedir.

3. Kamu kaynaklarının kişisel bir kullanıma tahsis edileceği yönündeki imalar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamanın devamında “Üniversitemiz, kamu vicdanını zedeleyebilecek hiçbir uygulamanın içinde olmamıştır ve olmayacaktır.” denirken “Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı gerçek dışı ve dayanaksız olup, kurumumuz ile ilgili dezenformasyon içeren bu haberler karşısında hukuki süreçler başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerine yer verildi.