AKP'li Özlem Çerçioğlu'na verdiği 860 milyon lira da kurtarmadı

Yayınlanma:
CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından belediyeye İller Bankası tarafından tam 860 milyon liralık bir kredi verildi. Ancak İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk bu kredisine rağmen koltuğunu koruyamadı.

CHP’den AKP’ye geçmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne İller Bankası tarafından tam 860 milyon liralık kredi verilmesi, Ankara kulislerinde tartışma yaratmıştı. Bu krediye imza atan İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, tüm eleştirilerin odağı haline gelmişti. Ancak verilen dev kredi, Türk’ün görevini sürdürmesine yetmedi. Recep Türk, görevden alındı.

PARTİZANLIK ELEŞTİRİLERİ BÜYÜMÜŞTÜ

Sözcü'de yer alan habere göre, Recep Türk’ün, Özlem Çerçioğlu’nun parti değişikliğinin hemen ardından belediyeye kredi onayı vermesi, muhalefet cephesinde 'partizanlık' suçlamalarını beraberinde getirmişti. Türk’ün attığı imza, kamu kaynaklarının siyasi geçişlere göre yönlendirildiği iddialarını da güçlendirmişti. Tüm bu tartışmalar Türk'ün görevden alınmasıyla sonuçlandı.

GÖREVE YENİ İSİM: EYYÜP KARAHAN

Görevden alınan Türk’ün yerine Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Genel Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan atandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

