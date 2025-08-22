İller Bankası Çerçioğlu sessizliğini bozdu! 860 milyon liralık krediye 'ticari sır' dedi

İller Bankası Çerçioğlu sessizliğini bozdu! 860 milyon liralık krediye 'ticari sır' dedi
Yayınlanma:
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, AKP'ge geçtikten sonra jet hızla bankadan kredi alan Özlem Çerçioğlu hakkında konuştu. Türk, parti değiştirir değiştirmez kredi anlaşması yapılmasına, "Ticari sır" yanıtını verdi.

CHP’de iki dönem vekillik ve iki dönem de belediye başkanlığı yapan Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'ye geçti.

'Zeybek dışında kimsenin önünde eğilmem' diyen Çerçioğlu'na da jet finansman geldi. İller Bankası, Aydın Büyükşehir'e 860 milyon liralık kredi verdi.

İller Bankası İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal ve Çerçioğlu'nun imza attıkları fotoğraf da servis edildi.

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, sessizliğini T24'ten Çiğdem Toker'e bozdu.

Toker, köşesinde şunları ifade etti:

"Yazımda da belirtmiştim. İller Bankası yöneticileri kredi sağlanan belediye başkanlarıyla fotoğraf çektirmiyor, haber duyurusu yapmıyor ama Aydın’da bu yapıldı.

Madem, finansman listesinde yalnızca Aydın yok. Dahası, birçoğu CHP’li olan belediyelerin yararlandığı bir kredi söz konusu. Neden yalnızca Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin haber çıktı?

Ve nasıl oldu da Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçtikten hemen sonra bu kredi anlaşması imzalandı?"

TİCARİ SIRMIŞ

Toker, Türk'ün "Çünkü ticari sır" yanıtını verdiğini aktardı. Türk, banka yasası gereği açıklamaları belediyelerin yapabileceğini belirterek topu Çerçioğlu'na attı.

FOTOĞRAFI BÖLGE MÜDÜRÜ BİZZAT İSTEMİŞ

Günal'ın imza fotoğrafı sorusuna da Türk, bölge müdürünün bizzat bu fotoğrafı istediğini belirtti.

AKP'YE GEÇMEDEN BİR HAFTA ÖNCE KREDİYİ TALEP ETMİŞ

Türk, Çerçioğlu'nun 6 Ağutos'ta yani AKP'ye katılmadan önce krediyi talep ettiğini açıkladı:

"Aslında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kredinin sağlandığı ve gerekenin yapılacağına dair randevu 6 Ağustos’ta talep edilmiş”

İller Müdürü Türk, ayrıca finansman konusunda ayrımcılık yapılmadığını söyledi. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan 10 belediye için sağlanan toplam 200 milyon Euro'luk finansman paketinin, Aydın’a düşen kısmı olduğunu açıkladı. Genel Müdür Türk, Muğla Büyükşehir Belediyesi dışındaki listede yer alan bütün belediyelerin karar aldığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

