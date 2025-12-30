AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı

Aktif siyaseti bırakan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki, 28 yıllık fabrikasını sattı. AKP’li Özhaseki; ortağı olduğu, Kayseri’de bulunan Beşler Cam Elyaf Sanayi Şirketini, Fransız sanayi devi Fysol Bidco SAS firmasına sattı. Beşler Grubu’nun çoğunluk hisseleri Fransız şirkete geçerken Rekabet Kurulu da Beşler Cam Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Fransız Fysol Bidco SAS Şirketine satışına onay verdi.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, söz konusu şirket Fransa’nın İsviçre kıyılarına yakın Chambery kentinde bulunuyor. Özhaseki’nin şirketinin yılda 120 bin ton cam elyaf ürettiği bilinirken cam elyaf; inşaat, otomotiv, savunma sanayi ve yenilenebilir enerjide kullanılıyor.

AKTİF SİYASETİ BIRAKMIŞTI!

Özhaseki’nin şirketi Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alırken Kayseri’nin önde gelen iş insanları arasında yer alan Özhaseki, 1994-2015 yılları arasında toplam 21 yıl süreyle kesintisiz Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2015 yılında ise AKP Kayseri milletvekili seçilen Özhaseki, 2018’den itibaren 4 yıl süreyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu, daha sonra ise aktif siyaseti bıraktı.

NURETTİN NEBATİ’NİN MAĞAZALARI DA KEPENK İNDİRMİŞTİ!

“Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadeleriyle tanınan Maliye eski Bakanı Nurettin Nebati’nin de giyim ürünleri satttığı aile şirketi B&G Store, son 3 yılda 14 şubede kepenk indirmişti. 2023 yılında 26.6 milyon TL olan şirket cirosu da geçtiğimiz yıl 13 milyon liraya düşmüştü.