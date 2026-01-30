Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı: İzmir'i sel vurdu hayat felç oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takiben Ege Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış kent genelinde olumsuzluklara yol açtı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Başta Buca, Gaziemir, Bornova, Karabağlar ve Konak olmak üzere birçok ilçede yollar su altında kaldı ve ulaşım güçleşti. Oluşan derin su birikintileri nedeniyle bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

BUCA'DA ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden Buca'da, Forbest Caddesi tamamen sular altında kaldı. Cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, trafik polisleri sürücüleri uyardı. İtfaiye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı.

FOÇA'DA DERE TAŞTI

Foça ilçesinde yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış, dere yataklarının taşmasına neden oldu. Taşkın suları ve rüzgar, evlerin bahçeleri ile caddeleri doldurarak yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne’yi sağanak yağış vurdu!

GAZİEMİR'DE ALT GEÇİTLER KAPANDI

Gaziemir ilçesinde de alt geçitlerdeki yoğun su birikintileri nedeniyle araç ve motosiklet sürücüleri zorlandı.

Sağanak yağış kazaya davetiye çıkardı! Virajı alamadı bariyerlere çarptı

Yağışın neden olduğu su baskını ve sel benzeri görüntüler, kent genelinde tedirginliğe yol açtı.