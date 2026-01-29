Edirne’yi sağanak yağış vurdu!

Edirne’yi sağanak yağış vurdu!
Yayınlanma:
Şiddetli sağanağın vurduğu Edirne’de dereler taştı, yollar kapandı. Su baskını nedeniyle 3'ü çocuk 5 kişi mahsur kaldı.

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle İstasyon Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Otogar girişindeki alt geçitte biriken su nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı. Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde derenin seviyesi yağışlar nedeniyle yükseldi.

Dere taştı, İnkumu yolu su ile dolduDere taştı, İnkumu yolu su ile doldu

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Köprü inşaatı sebebiyle köy içi ulaşımın sağlandığı dere yatağındaki alternatif yol sular altında kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yapımı süren köprünün üzerine çakıl sererek geçici olarak ulaşıma açılmasını sağladı.

Merkeze bağlı Demirhanlı köyündeki dere de sağanak nedeniyle yer yer yatağından taştı. Demirhanlı ile Köşençiftliği köylerini birbirine bağlayan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Süloğlu ilçesinde de taşan dere nedeniyle ilçe içindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, İskender köyünde su baskını nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi AFAD ve Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) tarafından kurtarılarak pansiyonlara yerleştirildi.

SKUTER VE MOTOKURYELERE YASAK

Şiddetli sağanak nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması Valilik kararıyla yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtilerek, "Trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar saat 17.00 itibarıyla motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Kentte aralıklarla devam etmesi beklenen sağanağın, pazar günü yerini karla karışık yağmura bırakacağı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Türkiye
Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni asansör boşluğundan çıkarıldı
Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni asansör boşluğundan çıkarıldı
İstanbul’da fırtına: 15 katlı binanın dış cephesi uçtu!
İstanbul’da fırtına: 15 katlı binanın dış cephesi uçtu!