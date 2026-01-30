'500 bin lirayla geçinemeyen' AKP'li vekile Ahmet Hakan ve Selvi bile dayanamadı: Bir milim feraset...

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamı olan yaklaşık 500 bin TL’nin kendisinin geçimi için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, “Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın” ifadeleriyle siyasi görüşü fark etmeksizin her kesimin tepkisini toplayabilmeyi başardı.

AKP'li vekilden 'Keşke yapmasaydı' dedirten açıklama

AÇIKLAMASI DURUMU KURTARMADI

Halkın yıllardır içinde olduğu ekonomik krize rağmen sarf edilen bu sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yapan AKP'li Özcan, konuşmanın “dost meclisi”nde yapıldığını ve bağlamından koparıldığını savundu. Yakınma amacı taşımadığını öne sürdü; ancak milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu görüşünün arkasında olduğunu yineledi.

"BİR MİLİM FERASET İLE BİR DAMLA İZAN "

AKP'li vekile gelen tepkiler öylesine bir hal aldı ki AKP'li isimlerin yanı sıra iktidara yakınlıkları ile bilinen yazarlar da duruma dayanamadı. İktidarın önde gelen kalemlerinden Ahmet Hakan bugünkü yazısında AKP'li vekilin ilm-i siyaset denilen olgudan hiç haberi olmadığını söyledi. "Bir milim feraset ile bir damla izan" ın yeterli olacağını kaydeden Hakan şöyle dedi:

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, bir toplantıda “milletvekillerinin maaşları” konulu bir tartışmaya dalmış. Milletvekillerinin yapmak zorunda kaldıkları harcamaları anlatıyor, ardından da şöyle diyor: “Ben milletvekili maaşımı sana vereceğim, gel sen de bununla bir ay idare et. Devlet milletvekillerine araba vermiyor. Meclis’te yemeklere beş defa zam yaptılar. Benim yaşadığım ödemeleri ve gelirimi size vereceğim, buyurun siz bu işin altından kalkın.” Temel sorun Mestan Özcan’ın bu söylediklerinde değil.

Temel sorun şurada:

Mestan Özcan’ın ilm-i siyaset denilen olgudan hiç haberi yok.

Çok değil azıcık ama gerçekten azıcık ilm-i siyaset bilseydi...

“Gel bu parayla sen milletvekilliği yap da göreyim” tarzı bir meydan okumanın kendisini nasıl zora sokacağını öngörebilirdi.

Bu arada ilm-i siyaset, öğrenilmesi çok zor bir olgu değildir.

Bir milim feraset ile bir damla izan yeter de artar bile."



"MİLLET GEÇİM SIKINTISINDAN DOLAYI BURNUNDAN SOLUYOR"

Yine AKP'ye yakın gazetecilerin başında gelen isimlerden Abdulkadir Selvi dahi AKP'li vekili hedef aldı. AKP'li vekile eleştirilerini sunarken milyonların geçim sıkıntısından dolayı burnundan solduğunun da bilincinde olan Selvi, şu ifadeleri kullandı: