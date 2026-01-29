'500 bin lira ile geçinemiyorum' diyen AKP'li vekilden 'Keşke yapmasaydı' dedirten açıklama

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, “500 bin TL’lik maaşının yetmediği” yönündeki sözlerinin kamuoyunda yarattığı tepki sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Konuşmasının "dost meclisinde" yapıldığını belirten Özcan, sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia etti.

Özcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde, dost meclisi ortamında yapılan ve tamamen iyi niyetli değerlendirmeler içeren bir konuşmanın bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edildiğini üzülerek görmekteyiz. Açıklamanın, bir milletvekilinin maaşını yetersiz bulduğu şeklinde yorumlanması doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır.”

Özcan, konuşmasının milletvekili maaşlarının 'yüksek olduğuna dair' görüşe cevaben yaptığını belirtti.

YETERSİZ OLDUĞUNA DAİR GÖRÜŞÜNÜN ARKASINDA

Özcan, açıklamasında vekil maaşlarının 'yetersiz' olduğuna dair görüşünün arkasında durdu. Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Burada asıl vurgulanan husus şudur: Milletvekilinin aldığı maaşı ‘yüksek’ bulan bir bakış açısına cevaben, halkla sürekli temas hâlinde olan, toplumun her kesimiyle birebir ilişki kuran bir milletvekilinin; görevinin doğal bir gereği olarak, milletvekili olmayan bir vatandaşa kıyasla daha fazla harcama yapmak durumunda kalmasıdır.”

MİLLETİN DERDİ İLE DERTLENİYORMUŞ

Özcan, konuşmasının bir yakınma değil, temsil görevinin gerektirdiği harcamalara işaret eden bir değerlendirme olduğunu savundu. Özcan, açıklamasının da aslında, 'milletin derdiyle dertlenen' biri olduğunu iddia etti:

“Dolayısıyla ifade edilen durum, kişisel bir yakınma ya da serzeniş değil; halkın içinde olmayı, milletle hemhâl olmayı esas alan bir temsil anlayışının beraberinde getirdiği sorumluluklara dikkat çekilmesidir. Bu yaklaşım, milletle arasına mesafe koyan değil; tam aksine milletin derdiyle dertlenen, sevincini ve acısını paylaşan bir siyaset anlayışının doğal sonucudur. Toplumsal hassasiyetlerin yüksek olduğu böyle bir dönemde, sözlerin çarpıtılarak polemik konusu hâline getirilmesini doğru bulmuyor; farklı görüşlere saygıyı esas alan, sağduyulu ve sorumluluk bilinciyle kullanılan bir dilin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz.”

AKP'li Özcan, açıklamasının sonunda şu ifadeyi kullandı:

“O ortamda bulunmayan, konuşmanın tamamına ve samimi iklimine tanıklık etmeyen kişilerin, bu atmosferin dışında yaptığı değerlendirmelerin sağlıklı bir sonuca götürmeyeceği açıktır. Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin yanında durmaya; açık, dürüst ve yapıcı bir anlayışla konuşmaya, istişare etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz.”

Gazete Pano'ya konuşan Özcan, konuşmasının haberini yapan gazetecinin daha önce sosyal medya hesabından yaptığı milletvekili maaşı hesabına ilişkin de bir açıklama yaptı.

Özcan, “Bu kardeşimiz fazla maaş aldığımız iddiası ile bize sorular sordu. Bizler de samimi bir ortamda samimi cevap verdik. Doğruyu söyledik. Neyse o.” dedi.

NE DEMİŞTİ?

500 bin liralık maaşı için AKP'li Mestan Özcan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada “Bir daha söylüyorum, herkese verebiliriz. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Başka bir şey söylemiyorum.” diyerek dikkat çekmişti.

Özcan, milletvekilliği ve emekli maaşıyla geçinemediğini dile getirmiş, bu açıklama milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin tepkisini çekmişti.

MECLİS KARNESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kamuoyunda tepki çeken açıklamanın ardından Mestan Özcan’ın Meclis faaliyetleri de gündeme geldi. TBMM kayıtlarına göre Özcan’ın şimdiye dek tek bir kanun teklifi veya soru önergesi vermediği, herhangi bir araştırma önergesine öncülük etmediği ve komisyonlarda söz almadığı belirtildi. Sadece bir kez genel görüşme önergesi sunduğu görüldü.

'500 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin Meclis performansı ortaya çıktı

EMEKLİLER İÇİN BİRKAÇ AY ÖNCE BUNLARI SÖYLEMİŞ

Mestan Özcan, 23 Aralık 2025’te TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada emeklilerle ilgili şu ifadeyi kullanmıştı:

“Emeklilerimizin gerçek sorunlarını, siyasi polemiklerin ve algı operasyonlarının malzemesi hâline getiren bu yaklaşımları biz kabul etmiyoruz. Evet, emeklilerimiz vardır; evet, hayat pahalılığı vardır ama sanki bu sorunlar bu ülkede ilk kez yaşanıyormuş gibi, sanki bu ülkede 2002’den beri yapılan bir şey yokmuş gibi…”

KÖFTECİSİNDEKİ FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Özcanlar Köfte'nin sahibi olan Mestan Özcan, TBMM yemekhanesindeki fiyat artışları için “Meclis’te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar.” diyerek sitem etmişti.

Ancak Halk TV editörlerinin yaptığı araştırmaya göre, Özcan’ın sahibi olduğu Özcanlar Köfte'de 170 gram Tekirdağ köftesi 420 lira, 144 gram kaşarlı köfte ise 535 liraya satılıyor.