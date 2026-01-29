'500 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin Meclis performansı ortaya çıktı

Özcanlar Köfte'nin sahibi de olan AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, geçtiğimiz günlerde tepki duyulan bir açıklama yaptı.

Özcan, yüz binlerce liralık milletvekili maaşı ile geçinemediğini söyledi. Partisinin 20 bin liralık emekli maaşını milyonlarca emekliye reva görmesi nedeniyle Özcan'ın açıklamaları eleştirildi.

Milletvekili görevi nedeniyle maaşının yetmediğini söyleyen Özcan'ın karnesi ortaya çıktı. Özcan'ın

Özcan, bir milletvekili olarak 500 bin liralık maaşının 'yetmediğini' söylemişti. Milletvekili olarak yaptığı 'çalışmalar' nedeniyle Özcan, bu para ile idare edemediğini savunmuş üstüne de, "Bir daha söylüyorum, herkese verebiliriz. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Başka bir şey söylemiyorum" demişti.

İŞTE KARNESİ

Özcan'ın komisyonlar da tek bir konuşma yapmadığı, milletvekili olarak herhangi bir tartışma önergesine ilk imza atmadığı, meclis'te soruşturma önergesi vermediği görüldü.

Özcan'ın genel görüşme önergeleri için de sadece bir tane önerge verdiği görüldü.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz da Halk TV'de Ebru Baki'nin Para Siyaset programında Özcan'ın açıklamalarını eleştirdi.

Saymaz, emekliye reva görülen ücrete de dikkat çekerek Özcan'ın AKP'deki siyasi kariyerini şöyle anlattı:

"Mestan Özcan Özcanlar köfteyle Özcanlar köftenin sahibi Tekirdağ'daki Özcanlar köftenin sahibi.

Mestan Özcan 2011'den bu yana milletvekili olabilmek için kendini paraladı.

2011'de milletvekili adayı olmak istiyor giremiyor.

Ondan sonra 2019 2015'te şansını bir daha deniyor gene olmuyor.

2019'da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına başvuruyor kaybediyor.

2023'te bu arada Belediye Başkanı olamayınca AK Parti İl Başkanı yapıyorlar.

AK Parti İl Başkanlığı görevi sürerken 2023'te milletvekili seçimlerinde adaylığını koyuyor 1. sıradan giriyor.

En son 15 yıl üzerine 12-13 sene üzerine Tekirdağ'da milletvekili olmayı başarıyor.

15-16 milyon insanın en çok 20.000 lira para alabildiği bir ülkede sen bunun 20 katı paraya bana yetmiyor diyorsun."

MECLİS'TEKİ ZAMLI FİYATLARA SİTEM ETMİŞTİ! İŞTE KÖFTECİSİNDEKİ FİYATLAR

Özcanlar Köfte'nin patronu olduğuna da dikkat çeken Saymaz, TBMM'de ucuz yemek eleştirilerine de Mestan Özcan'ın "Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zammı yiyoruz. Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığımız otel... ben misafirhanede kalıyorum, otelde kalıyorum; habire zam yapıyorlar. Gelin, bir daha söylüyorum" sözlerine de tepki gösterdi.

Halk TV editörlerinin, "170 gramlık Tekirdağ köftesinin 420 lira, 144 gram kaşarlı köftenin 535 lira" olarak canlı yayında aktarmasının ardından Saymaz, Özcanlar Köfte'deki bazı köfte fiyatlarını aktarılması üzerine

"Kim dedi sana o? Git köfte tezgahının başında dur.

Daha iyi kazanıyorsan git orada dur. Sanki biz onu doyurmak zorundayız. Kusura bakma da yani seçmene de git köfte yedir yani.

Kendi cebinden yedir. ten milletine saygılı bir insan der ki bir benim dükkanımdaki köftenin fiyatına bakarım.

Bir de giderim meclisteki köftenin fiyatına bakarım."