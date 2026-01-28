AKP'li vekil geçinemiyormuş! "Maaşımı ve emekli maaşımı vereyim gel bir ay idare et"

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği sırada skandal açıklamalara imza attı.

Özcan, milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin açlık sınırının altında maaşlarla hayatta kalmaya çalıştığı bu dönemde milletvekili maaşıyla geçinmekte zorluk çektiğini söyledi.

"GEL DE BUNLARLA İDARE ET"

Maaşların yetmediğini ve harcanan paranın çok daha fazla olduğunu söyleyen Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap." ifadelerini kullandı.

500 BİN LİR YETMİYOR MU?

Bu sırada yöneltilen "500 bin lira yetmiyor mu?" sorusuna Özcan, şöyle yanıt verdi:

"Bir daha söylüyorum, herkese verebiliriz. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Başka bir şey söylemiyorum."

"HİÇ BELEŞ UÇAK YOK"

Halinden dert yanan Özcan'a "Ne gibi giderleriniz var?" sorusu yöneltilince Özcan, hemen hemen her vatandaşın giderleri ile aynı olan kalemleri sıraladı.

Özcan, arabasını ve mazotunu devletin karşılamadığını, uçaklara "beleş" binemediğini, çok basit bir indirim uygulandığını söyledi.

Özcan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Şimdi mesela şöyle zannediyorlar; arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Hayır, arabamızın mazotunu falan vermiyor. Hayır, hiç beleş uçak falan yok. Uçaklarda indirim yok, çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira ise, 2 bin 900 lira, 2 bin 800 lira. 100 lira 200 lira indirim bu."

"MECLİS'TEKİ YEMEKLERİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ZAMLI YİYORUZ"

Zaman zaman tartışmalara konu olan Meclis'in ucuz lokantası üzerine de konuşan Özcan, gelen tepkiler sonucu Meclis'te yemeklere zam yapıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Özcan'ın çok konuşulacak ifadeleri şu şekilde:

"Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zammı yiyoruz. Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığımız otel... ben misafirhanede kalıyorum, otelde kalıyorum; habire zam yapıyorlar. Gelin, bir daha söylüyorum…”

"ARAMIZDA PARA TOPLATALIM VEKİLİM"

Özcan'ın açıklamaları üzerine soru yönelten basın mensubu, "Aramızda yardım toplayalım vekilim o zaman" diyerek Özcan'ı tiye aldı.