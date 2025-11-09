AKP’li eski başkan seçimden 1 ay önce çiçeklere servet yatırmış!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AKP döneminde yaptığı yeni bir harcama daha ortaya çıktı. Belediyenin, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerden 30 gün önce fahiş tutarda çiçek alım sözleşmesi imzaladığı tespit edilirken AKP’li Yücel Yılmaz idaresindeki belediyeye alınacak çiçekler için kesilen fatura tutarı, 350 milyon TL’ye yaklaştı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2019 yılının mart ayında yapılan yerel seçimleri kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen AKP’li Yücel Yılmaz, Mart 2024’teki yerel seçimler için partisi tarafından bir kez daha aday gösterildi. Yılmaz, seçimi kaybedince Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Akın yönetiminde CHP’ye geçti.

Seçimlerin ardından yapılan mali denetimler ise Yılmaz dönemindeki çarpıcı bir harcamayı ortaya koydu. AKP’li belediye yönetiminin bitki ve çiçek alımı için yaptığı harcamanın 31 Mart 2024 tarihinden sadece 30 gün önce gerçekleşmesi, “Kamu kaynakları propaganda için kullanılıyor” eleştirilerini haklı çıkardı.

349 MİLYON 415 BİN TL’LİK SÖZLEŞME İMZALANMIŞ!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından 29 Şubat 2024 tarihinde, herhangi bir fiyat araştırması yapılmadan bir yüklenici ile 349 milyon 415 bin TL’lik sözleşme imzalandığı belirlendi.

Belediyenin 349,4 milyon TL’lik harcama kapsamında aldığı bazı çiçek ve bitkiler ise şu şekilde sıralandı:

• Kamelya Piramit: 14 milyon 250 bin TL

• Mabet Ağacı Piramit: 8 milyon 500 bin TL

• Spiral Şimşir: 5 milyon TL

• Zakkum Çalısı: 19 milyon 915 bin TL

• Top Şimşir: 7 milyon 500 bin TL