AKP'li Çelik'ten 'süreç' açıklaması: Bahçeli emrivaki yaptı AKP hayır diyemedi

Yayınlanma:
AKP'nin kurucularından Hüseyin Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı ilk 'Öcalan' çıkışının bir 'emrivaki' olduğunu belirten Çelik, "AKP kendi müttefikinin kaybetmemek adına bu emrivakiye tamam dedi" ifadelerini kullandı.

AKP'nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, sürecin planlı bir devlet politikası olmaktan ziyade MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "emrivakisi" ile başladığını söyledi.

Yeni Yaşam Gazetesi'ne konuşan Çelik, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihli grup toplantısında yaptığı "Öcalan" çıkışının Cumhur İttifakı içinde önceden istişare edilmediğini belirterek, "Bu sürecin uzun uzadıya konuşularak, artıları eksileri hesaplanarak başlatılmış olduğuna inanmıyorum. Sayın Bahçeli bir emrivaki olarak süreci başlattı" dedi.

Komisyon İmralı'ya gidecek mi? DEM Parti yarınki toplantıyı işaret ettiKomisyon İmralı'ya gidecek mi? DEM Parti yarınki toplantıyı işaret etti

"AKP, İTTİFAKI KORUMAK İÇİN TAMAM DEDİ"

Sürecin AKP içinde de şaşkınlık yarattığını dile getiren Çelik, AKP'nin bu çıkışa karşı çıkmak yerine ittifak dengelerini koruma refleksiyle hareket ettiğini ifade ederek, "Daha önce de benzer çıkışlarla karşılaştık. AKP, kendi müttefikini kaybetmemek adına bir manada bu emrivakiye 'tamam' dedi. Süreç böyle başladı." dedi.

"AKP İÇİNDE KAFA KARIŞIKLIĞI VAR"

Sürecin net bir siyasi iradeyle yürütülmediğini savunan Çelik, iktidar kanadında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu söyledi. Çelik, "Eğer ortak bir irade ve kafa karışıklığı olmasa İmralı'ya gidilip gidilmeyeceğine karar verirsiniz. PKK 'Silahlı mücadeleyi bitirdim, siyasi olarak konuşmak istiyoruz' diyorsa; dağdakiler, Avrupa'dakiler, içeridekiler için ne yapılacağına karar verirsiniz. Kimin ceza çekeceği, kimin siyasi sürece dahil olacağı oturulur, hesaplanır." dedi.

Çelik, özellikle 'ifade suçu' kapsamında hapiste bulunan kişilere dikkat çekerek, Bahçeli'nin "Öcalan Meclis'e gelsin konuşma yapsın" çıkışını da hatırlattı. Çelik, "Bir yanda 'düşüncesini ifade ettiği için hapiste olanlar çıkmalı mı?' sorusu duruyor, diğer yanda Bahçeli'nin Öcalan'ı 'kurucu önder' ilan eden açıklamaları… Bunları nasıl çözeceksiniz? Net bir irade gerekir. Bu hesap kitabı yapacak bir hükümet görüntüsü yok." dedi.

"SÜREÇ SAĞLIKLI BAŞLAMADI"

Hüseyin Çelik, sürecin siyasi zemininin eksik olduğunu ve kamuoyunun "tepkisel adımlarla" karşı karşıya kaldığını belirterek, mevcut tablonun hem iktidar hem de Türkiye için belirsizlik ürettiğini söyledi.

Hüseyin Çelik: AİHM kararının uygulanması lütuf değildirHüseyin Çelik: AİHM kararının uygulanması lütuf değildir

"AİHM KARARININ UYGULANMASI LÜTUF DEĞİLDİR"

Daha önce Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM'in "derhal tahliye edilmeli" kararına MHP lideri Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu ülke yargı ülkesidir yargı bu konuda ne derse ona uyarız" ifadelerine tepki gösteren Hüseyin Çelik, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması bir lütuf değil, anayasal bir yükümlülüktür" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

