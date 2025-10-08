AKP'li başkanın ağabeyi vurulmuş halde bulundu

AKP'li başkanın ağabeyi vurulmuş halde bulundu
Yayınlanma:
Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi Mehmet Salim Işık (66), evinde silahla vurulmuş halde bulunarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sularında Kozluk ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde yaşandı. İddiaya göre, evin giriş katındaki daireden silah sesi duyulması üzerine komşular durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, AKP'li Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet Salim Işık'ı silahla vurulmuş vaziyette ağır yaralı olarak buldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Işık, acilen Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm çabalara rağmen Mehmet Salim Işık kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Otobüs durağının camını tekmeleyerek kırdı! O anlar kameradaOtobüs durağının camını tekmeleyerek kırdı! O anlar kamerada

KAZARA VURULDUĞU İDDİASI

Mehmet Salim Işık'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayın sebebi hakkında polis ekipleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatılırken, ilk bilgilere göre dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Salim Işık'ın olay sırasında tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kazara kendisini vurduğu öne sürüldü. Polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir durumdan mı kaynaklandığını olarak araştırıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Türkiye
Son Dakika | İstanbul'da da hissedildi! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika | İstanbul'da da hissedildi! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu
Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu
İsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de
İsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de