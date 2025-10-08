AKP'li başkanın ağabeyi vurulmuş halde bulundu

Olay, dün akşam saat 18.30 sularında Kozluk ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde yaşandı. İddiaya göre, evin giriş katındaki daireden silah sesi duyulması üzerine komşular durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, AKP'li Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet Salim Işık'ı silahla vurulmuş vaziyette ağır yaralı olarak buldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Işık, acilen Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm çabalara rağmen Mehmet Salim Işık kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

KAZARA VURULDUĞU İDDİASI

Mehmet Salim Işık'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayın sebebi hakkında polis ekipleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatılırken, ilk bilgilere göre dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Salim Işık'ın olay sırasında tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kazara kendisini vurduğu öne sürüldü. Polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir durumdan mı kaynaklandığını olarak araştırıyor.