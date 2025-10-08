Otobüs durağının camını tekmeleyerek kırdı! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Elazığ'da bir kişinin otobüs durağının camını tekmeyle kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, otobüs durağının önünden geçtiği sırada ortada hiçbir sebep yokken, otobüs durağının camına tekme attı.

Otobüs durağına saldırdılar: Belediye o anları paylaştıOtobüs durağına saldırdılar: Belediye o anları paylaştı

Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin önünden geçtiği otobüs durağının camına tekme atarak kırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

TEKME ATIP KIRDI YOLUNA DEVAM ETTİ

Görüntüde, kaldırımda yürüyen kişinin otobüs durağının camına tekme attıktan sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

Polis ekipleri, kamu malına zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"KAMU MALUNA ZARAR VERMEK" SUÇUNDAN İŞLEM YAPILACAK

Öfke sorunları yaşadığı tahmin edilen saldırgan şahsın yakalanmasının ardından, şahıs hakkında 'kamu malına zarar vermek' suçundan işlem yapılması bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

