Otobüs durağının camını tekmeleyerek kırdı! O anlar kamerada
Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, otobüs durağının önünden geçtiği sırada ortada hiçbir sebep yokken, otobüs durağının camına tekme attı.
Otobüs durağına saldırdılar: Belediye o anları paylaştı
Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen bir kişinin önünden geçtiği otobüs durağının camına tekme atarak kırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
TEKME ATIP KIRDI YOLUNA DEVAM ETTİ
Görüntüde, kaldırımda yürüyen kişinin otobüs durağının camına tekme attıktan sonra yoluna devam ettiği görülüyor.
Polis ekipleri, kamu malına zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
"KAMU MALUNA ZARAR VERMEK" SUÇUNDAN İŞLEM YAPILACAK
Öfke sorunları yaşadığı tahmin edilen saldırgan şahsın yakalanmasının ardından, şahıs hakkında 'kamu malına zarar vermek' suçundan işlem yapılması bekleniyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)