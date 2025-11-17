AKP'den bomba Bahçeli yorumu! "Sürekli bir hal alınca rahatsızlık yaratıyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarının gölgesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki konutunda 12 Kasım tarihinde ziyaret etti.

Bahçeli, Erdoğan'ı dakikalarca kapıda bekledi. Görüşme yaklaşık 40 dakika kadar sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

KRİZLERİN GÖLGESİNDEKİ BULUŞMA

İki isim arasında yapılan görüşme, 2025 yılı içindeki altıncı buluşma olarak kayıtlara geçti. Görüşme öncesi İmralı Süreci kapsamında TBMM'nin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği tartışmalarının ele alınacağı da söylenmişti. KKTC seçimleri nedeniyle de iki liderin kriz yaşadığı öne sürülmüştü.

"SÜREKLİ OLUNCA RAHATSIZLIK YARATIYOR"

İki ismin yaptığı görüşmenin ardından açıklama olmaması ile içeride nelerin konuşulduğu büyük merak konusu oldu. İki partiden de kurmaylar bu konuda bir açıklamada bulunmadı. Nefes'ten Nuray Babacan zirvenin Ankara'daki izdüşümlerini yazdı.

İki partinin de zirvenin ardından gelecek talimatları beklediğini kaydeden Babacan, AKP'li isimlerin, partideki yorumların nasıl olduğunu yazdı.

AKP'li bir ismin Bahçeli'nin tutumu ile sıkıntılı analizler olduğunu ve "Önce Bahçeli açıklama yapıyor. Ardından hükümetin ona uygun adım atması bekleniyor. Bu sürekli bir hal alınca rahatsızlık yaratıyor. Her konu Bahçeli’nin ön alımıyla başlatılıyor" yorumlarının yapıldığı ve hükümetin inisiyatif kaybetmiş gibi görüntü verdiğinin iddia edildiğini belirtti.

PKK'LILARIN İNFAZI VE TAHLİYESİ İLE TALİMAT YOK

Yine AKP'liler henüz cezaevindeki PKK'lılar hakkında DEM'in taleplerinin yavaş sonuçlandığını ve bürokratlara af gibi konularda talimat gitmediğini belirtti.

AKP'YE FREN YAPTIRAN KONU

AKP'li bir isim AKP'ye fren yaptıran konunun taban endişesi olduğunu şu sözler ile ifade etti:

"AKP’lilere fren yaptıran konulardan biri, daha önce de aktardığımız gibi taban endişesi. ‘Birini uzun süre şeytanlaştırınca, toplumun hızla manevra yapmasını beklemek zor. 40 yıl boyunca oluşturulan algının 40 günde değişmesini beklemek doğru değil” yorumları yapılıyor."

Babacan bu görüşlerin aksine AKP'de bazı grupların da daha hızlı hareket edilmesi gerektiğinden yana olduğunu ifade etti. Babacan'ın yazısı şu şekilde: