Çatlak tartışmalarının ardından ilk görüşme: Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin konutuna geldi. 18.00'de beklenen görüşme yaklaşık 30 dakikada kadar gecikmeli başladı. Bahçeli, Erdoğan'ı dakikalarca kapıda bekledi. Görüşme yaklaşık 40 dakika kadar sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhur ittifakında süregelen çatlak tartışmaları devam ederken bugün Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaret etme kararı aldı.

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ı, 18.00'de kendi konutunda ağırlayacağı öğrenildi.

Gün içinde edinilen bilgilere göre, Erdoğan ve Bahçeli arasında İmralı Süreci'nde kurulan Meclis komisyonundaki milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği konusu ele alınacak.

bahceli-kapida-bekledi.png

BAHÇELİ KAPIDA BEKLEDİ

18.00 gibi beklenen buluşma yaklaşık 30 dakika kadar gecikmeli başladı. Devlet Bahçeli, bu evinin önünde Erdoğan'ın gelmesi bekledi.

erodgan.png

Erdoğan ile Bahçeli en son 4 Eylül'de görüşmüştü.

bahceli-erdogan.png

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan ve bahçeli görüşmesi yaklaşık 40 dakika kadar sürdü. Bahçeli, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Görüşmeye ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

gorusme-sona-erdi.png

MASADA NE VARDI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında yaptığı konuşmada, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nundan bir gurubun PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesinde bir sakınca olmadığını söylemişti.

Bahçeli, "Gerekirse komisyonda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"KARARI ERDOĞAN VERİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın feshinin tamamlanması ile ilgili sürecin tamamlanmasının Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ait bir karar olduğunu söylemişti. Ancak, AKP bu kararın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kararı ile ilerleyeceğini açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bu kararın MGK'dan mı yoksa AKP hükümetinden mi çıkacağının takdirinin Erdoğan'a ait olduğunu söylemişti.

Bu gelişmelerin gölgesinde Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik konulardan biri olan komisyonun İmralı'ya gidip gitmeme sürecinin ele alındığı iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

