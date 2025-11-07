AKP'de İmralı krizi! Gerekçe siyasi maliyet mi?

Yayınlanma:
Süreç komisyonunun İmralı gündemli kritik toplantısı, resmi olarak 'teknik nedenlerle' ertelense de, ertelemenin perde arkasında Cumhur İttifakı'ndaki derin çatlak olduğu ortaya çıktı. AKP'nin 'siyasi maliyet' ve seçmen kaybı endişesiyle frene bastığı, MHP'de ise parti disiplini nedeniyle sessiz kalan sert itirazların krize yol açtığı öğrenildi.

TBMM'de kurulan ve "açılım süreci" olarak adlandırılan döneme ilişkin çalışmalar yürüten Meclis Araştırma Komisyonu'nun, kritik olarak görülen toplantısı "teknik nedenler" öne sürülerek ertelendi. Toplantıda, komisyon üyelerinin İmralı'ya gidip gitmemesi konusunun oylanması bekleniyordu. Ancak kulislerde ertelemenin asıl sebebinin Cumhur İttifakı içindeki görüş ayrılıkları ve siyasi risk endişeleri olduğu konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AKP'de, komisyonun İmralı'yı ziyaret etme fikrine yönelik ciddi çekinceler olduğu belirtiliyor. Bazı AKP'li komisyon üyelerinin, böyle bir ziyaretin "süreci olumsuz etkileyeceği" görüşünü savunduğu öğrenildi. Parti yönetimine, "Toplumda doğru zemini bulmadan böyle bir adımın iktidar açısından maliyeti ağır olabilir" uyarısında bulunulduğu iddia ediliyor.

Parti kulislerinde, özellikle son dönemde artan oy geçişkenliğine dikkat çekilerek, "Böyle bir ziyaret, milliyetçi seçmende kırılma yaratabilir" değerlendirmesi yapılıyor. Ekonomik sıkıntıların seçmen davranışlarını daha hassas hale getirdiği ve İmralı konusunun "siyasi maliyetinin yüksek" olduğu görüşü AKP içinde ağırlık kazanıyor. Bu nedenle AKP Grup Yönetimi'nin komisyona "Daha temkinli ilerleyin, acele etmeyin" mesajı ilettiği konuşuluyor.

MHP'DE 'HİYERARŞİK SESSİZLİK'

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'de ise İmralı ziyaretine yönelik itirazların daha sert olduğu, ancak parti disiplini nedeniyle kamuoyuna yansıtılmadığı belirtiliyor. Parti içinde çok sayıda ismin bu fikre kategorik olarak karşı çıktığı, ancak eleştirilerini sadece üst yönetimle kapalı kanallar üzerinden paylaştığı ifade ediliyor. Bir MHP'li kaynak durumu, "Herkes rahatsız ama kimse çıkıp yüksek sesle konuşmaz" sözleriyle özetledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce "Komisyon İmralı'ya giderek ilk elden mesajları almalı" yönündeki açıklamalarına rağmen, komisyonda görevli bazı MHP'li üyelerin "İmralı gündeme bile alınamaz" diyerek tepki gösterdiği bilgisi kulislerde dolaşıyor. Ancak bu tepkilerin parti içi dengeler gözetilerek dışarıya yansıtılmadığı vurgulanıyor. Öte yandan, olası bir ziyarette MHP'yi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın temsil edeceği de konuşulanlar arasında.

ERTELEME VE BELİRSİZLİK

Hem AKP hem de MHP'den yükselen itirazlar üzerine, komisyon başkanlığına "Bugün oylamaya gidilmemeli" mesajının iletildiği ve ittifak içindeki gerilimi düşürmek için zaman kazanılmak istendiği öğrenildi. Toplantının "teknik nedenler" gerekçesiyle son anda ertelenmesi bu duruma bağlanıyor.

Gözler önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantıya çevrilmiş durumda. Ancak Cumhur İttifakı içindeki görüş ayrılıkları giderilmeden oylamaya gidilmesinin zor olduğu belirtiliyor. Bazı komisyon üyeleri, "Haftaya da benzer bir erteleme yaşanabilir" görüşünü dile getiriyor. Henüz resmi olarak görüşülmeden dahi ittifak içinde gerilime neden olan İmralı meselesinin, sürecin geleceği üzerindeki belirsizliği artırdığı yorumları yapılıyor.

Kaynak:Cumhuriyet

