AKP aynı vaadi bu seçimde de mi kullanacak?

AKP aynı vaadi bu seçimde de mi kullanacak?
Yayınlanma:
2023 seçimlerinde AKP tarafından esnafa verilen erken emeklilik sözü, 2,5 yıl sonra hâlâ yerine getirilmedi. Son olarak Bakan Vedat Işıkhan'ın "2026-2028'e kadar zamanımız var" açıklaması ve muhalefetin önergesinin reddedilmesi, aynı vaadin önümüzdeki seçimlerde seçmene tekrar sunulma ihtimalini gündeme getirdi.

AKP'nin 2023 seçimleri öncesinde esnafa verdiği erken emeklilik vaadi henüz hayata geçirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, prim gün sayısını 9.000'den 7.200'e indirme sözünün üzerinden 2,5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen herhangi bir yasal düzenleme yapılmadı.

BAKAN: "2026-2028'E KADAR ZAMANIMIZ VAR"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin soru yönelten muhalefet milletvekillerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Işıkhan, "Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. Ancak 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum. Bütçenin toparlanması koşulunda" diye konuştu.

Seçime günler kala vurgun: Belediye malları AKP'li başkana gitti!Seçime günler kala vurgun: Belediye malları AKP'li başkana gitti!

CHP’DEN ‘YENİ SEÇİM’ TEPKİSİ

CHP Milletvekili Cavit Arı, bakanın açıklamasına "Yani yeni bir seçim haftasına kadar mı demek istiyorsunuz? Hangi seçimi bekleyeceksiniz?" diyerek tepki gösterdi. Bakan Işıkhan ise "Daha zamanımız var, bu sözü yerine getireceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan'ın seçim planını Ali İhsan Yavuz ifşa etti! Yeniden adaylık ve tarihini açıkça anlattıErdoğan'ın seçim planını Ali İhsan Yavuz ifşa etti! Yeniden adaylık ve tarihini açıkça anlattı

MUHALEFET ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta'nın, prim gün şartının 7.200'e düşürülmesi ve mali yükün hazine tarafından karşılanmasına yönelik önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Usta, "Esnaf primleri yatırmakta zorlanıyor. Yeni bir seçimi beklemeye gerek yok" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
İBB soruşturmasında bir garip çelişki: Birbirlerini rüşvetle suçlayan iki isme de tahliye
İBB soruşturmasında bir garip çelişki: Birbirlerini rüşvetle suçlayan iki isme de tahliye
CHP'den iddianame önlemi: İftiralara karşı gerçekler
CHP'den iddianame önlemi: İftiralara karşı gerçekler
Meteoroloji il il uyardı! Birçok bölgede kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji il il uyardı! Birçok bölgede kuvvetli yağış uyarısı