AKP aynı vaadi bu seçimde de mi kullanacak?

AKP'nin 2023 seçimleri öncesinde esnafa verdiği erken emeklilik vaadi henüz hayata geçirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, prim gün sayısını 9.000'den 7.200'e indirme sözünün üzerinden 2,5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen herhangi bir yasal düzenleme yapılmadı.

BAKAN: "2026-2028'E KADAR ZAMANIMIZ VAR"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin soru yönelten muhalefet milletvekillerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Işıkhan, "Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ifade ettiğimiz bir sözdü. Ancak 2026, 2027, 2028 yılına kadar zamanımız olduğunu düşünüyorum. Bütçenin toparlanması koşulunda" diye konuştu.

CHP’DEN ‘YENİ SEÇİM’ TEPKİSİ

CHP Milletvekili Cavit Arı, bakanın açıklamasına "Yani yeni bir seçim haftasına kadar mı demek istiyorsunuz? Hangi seçimi bekleyeceksiniz?" diyerek tepki gösterdi. Bakan Işıkhan ise "Daha zamanımız var, bu sözü yerine getireceğiz" şeklinde yanıt verdi.

MUHALEFET ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta'nın, prim gün şartının 7.200'e düşürülmesi ve mali yükün hazine tarafından karşılanmasına yönelik önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Usta, "Esnaf primleri yatırmakta zorlanıyor. Yeni bir seçimi beklemeye gerek yok" çağrısında bulunmuştu.