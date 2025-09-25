AKOM tarih verdi: İstanbul'a yağmur geliyor!

İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve kuzey kesimleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı son değerlendirmelere göre, kentte yazdan kalma günler sona eriyor ve hissedilir derecede bir sonbahar havası hakim olacak.

Hafta boyunca 26-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, yeni hava sistemiyle birlikte 6 ila 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Yer yer 20 derecenin altına inecek olan sıcaklıkların, ekim ayının ilk günlerine kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Serin havayla birlikte kuzeyli (poyraz) yönlerden esen rüzgarın da şiddetini artıracağı, bu gece yarısından itibaren cumartesi akşamına kadar saatte 40-75 kilometre hızla eseceği bildirildi. Hafta sonunda yerel olarak görülecek sağanak yağışların, pazartesi gününden itibaren etkisini artıracağı, hafta ortasına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve özellikle deniz ulaşımında olanların fırtına ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.