Herkesin fotoğraflardan bildiği köprü yıkıldı

Yayınlanma:
Artvin’de etkili olan sel bir tarihi yıktı. Klaskur Deresi üzerine 8 ve 9’uncu yüzyıllarda Gürcü Krallığı tarafından inşa edildiği tahmin edilen herkesin fotoğraflardan bildiği köprü yıkıldı. Film sahnelerinde de çok kez kullanılan tarihi köprü yönetmenler için vedaların simgesiydi; sele kapıldı.

Artvin 19-21 Eylül tarihlerinde sel, taşkın ve heyelanla mücadele etti. Sel nedeni ile çökmelerin yaşandığı birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Afet nedeniyle yollar kapanınca bulundukları yerlerde mahsur kalanlar, helikopterle güvenli alanlara tahliye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 'sarı' kodla uyarı geçtiği şiddetli yağış Rize ve Giresun'da da sele neden oldu. Artvin’de dereleri taşıran kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkilerken bir tarihi de yok etti.

HERKESİN FOTOĞRAFLARDAN BİLDİĞİ KÖPRÜ YIKILDI

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası Klaskur Deresi üzerine 8 ve 9’uncu yüzyıllarda Gürcü Krallığı döneminde inşa edildiği tahmin edilen tarihi taş kemer köprünün, sel afetinde yıkıldığı ortaya çıktı.

herkesin-fotograflardan-bildigi-kopru-yikildi-vedalarin-simgesiydi-sele-kapildi-5.jpg

Selin etkilediği Borçka ilçesinde de temizlik, hasar tespiti ve yol onarım çalışmaları sürerken, Klaskur Deresi üzerine 8 ve 9’uncu yüzyıllarda Gürcü Krallığı döneminde inşa edildiği tahmin edilen tarihi taş kemer köprünün, sel sularından dolayı yıkıldığı ortaya çıktı.

herkesin-fotograflardan-bildigi-kopru-yikildi-vedalarin-simgesiydi-sele-kapildi-3.jpg

VEDALARIN SİMGESİYDİ SELE KAPILDI

İlçe merkezine 15 kilometrelik uzaklıkta bulunan ve özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde fotoğraf çekimi için doğal stüdyo olarak rağbet gören, filmlerde vedanın simgesi olan köprünün yıkılmasının, yöre halkını üzdüğü belirtildi. Yıllara meydan okuyan tarihi köprüden geriye, selden önceki manzarada çekilen görüntüleri kaldı.

herkesin-fotograflardan-bildigi-kopru-yikildi-vedalarin-simgesiydi-sele-kapildi-2.jpg

Selden önce, henüz yıkılmamışken köprüyü dronla görüntüleyen dijital içerik üreticisi Osman Demir, "Maalesef çok üzgünüm. Tarihi taş kemer köprümüz yıkıldı. Tam bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bir tarih burada sulara gömüldü" dedi.

herkesin-fotograflardan-bildigi-kopru-yikildi-vedalarin-simgesiydi-sele-kapildi-4.jpg

Öte yandan son yaşanan selde Borçka ilçe merkezindeki tarihi 3 gözlü kesme taş köprüsü de yıkılmıştı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

