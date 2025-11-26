Akılalmaz görüntü: Motosikleti kamyonete çevirdi

Yayınlanma:
İstanbul Beylikdüzü'nde, şehrin en işlek ana arterlerinden biri olan D-100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Motosikletinin arkasına bağladığı büyük boy yatakla trafiğe çıkan sürücü, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü D-100 Karayolu mevkiinde meydana geldi. Genellikle nakliye araçlarıyla taşınması gereken bir yatağı motosikletine yükleyen sürücü, yoğun trafiğe aldırış etmeden yola koyuldu. Aracın arkasına enlemesine bağladığı yatakla şeritler arasında ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Akıcı trafikte rüzgarın da etkisiyle denge kaybı yaşama ihtimali bulunan sürücünün bu rahat tavırları dikkat çekti.

Kayseri'de drift atan sürücülere ceza kesildiKayseri'de drift atan sürücülere ceza kesildi

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Trafikteki diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuğuna devam eden motosikletli, aynı istikamette seyreden bir başka araç sürücüsü tarafından fark edildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde; sürücünün arkasına sabitlediği yatakla birlikte hızla akan trafikte ilerlediği ve potansiyel bir kazaya davetiye çıkardığı anlar net bir şekilde görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Türkiye
8,5 milyarlık vurgun! Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
8,5 milyarlık vurgun! Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu
Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu