Akılalmaz görüntü: Motosikleti kamyonete çevirdi

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü D-100 Karayolu mevkiinde meydana geldi. Genellikle nakliye araçlarıyla taşınması gereken bir yatağı motosikletine yükleyen sürücü, yoğun trafiğe aldırış etmeden yola koyuldu. Aracın arkasına enlemesine bağladığı yatakla şeritler arasında ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Akıcı trafikte rüzgarın da etkisiyle denge kaybı yaşama ihtimali bulunan sürücünün bu rahat tavırları dikkat çekti.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Trafikteki diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuğuna devam eden motosikletli, aynı istikamette seyreden bir başka araç sürücüsü tarafından fark edildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde; sürücünün arkasına sabitlediği yatakla birlikte hızla akan trafikte ilerlediği ve potansiyel bir kazaya davetiye çıkardığı anlar net bir şekilde görüldü.