Akbelen'de zeytinlikleri söktüren şirkete devletten yüz milyonlarca liralık teşvik!

Muğla Milas’a bağlı İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni projesi kapsamında zeytinliklerin sökülmesiyle gündeme gelen YK Enerji’nin, devlet teşviki aldığı belirlendi. Limak Holding ve IC İçtaş ortaklığındaki şirket, Türkiye Elektrik İletim AŞ’den (TEİAŞ) kömürden elektrik üretimi için 698 milyon 145 bin TL ödeme aldı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, TEİAŞ’ın “kapasite mekanizması ödemesi” adı altında elektrik üreten şirketlere sağladığı destek kapsamında Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine ocak ayından bu yana 698 milyon 145 bin TL aktarıldı. Açıklanan verilere göre, Yeniköy tesisine 234 milyon 220 bin TL, Kemerköy tesisine ise 463 milyon 924 bin TL ödeme yapıldı.

AYDAN AYA MİLYONLARCA LİRA!

YK Enerji’ye yalnızca 2025 yılı içinde yapılan ödemeler şöyle:

Ocak: 26 milyon 394 bin TL

Şubat: 36 milyon 746 bin TL

Mart: 94 milyon 535 bin TL

Nisan: 133 milyon 79 bin TL

Mayıs: 164 milyon 466 bin TL

Haziran: 159 milyon 887 bin TL

Temmuz: 83 milyon 35 bin TL

ZEYTİN AĞAÇLARININ SÖKÜMÜNE ONAY VEREN KİŞİ AKP'Lİ ÇIKMIŞTI

Şirket, 15 Eylül Pazar günü onlarca jandarma eşliğinde ruhsat sahasındaki zeytin ağaçlarını kepçelerle sökmüştü. Operasyona onay veren ve projede görev alan ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş’ın, AKP’den Muğla milletvekili adayı olduğu, ayrıca 2019 yerel seçimlerinde de AKP Fethiye Belediye Başkan adayı olduğu ortaya çıkmıştı.

Akbelen’de zeytin ağaçlarının sökümünü alanda denetleyen Kayabaş, çevrecilerin tepkilerini “provokatif” olarak nitelendirmişti. Kayabaş, “Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıyoruz. Halkımız gelip görebilir. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. ‘Zeytinler kesiliyor’ diyenler gerçeği çarpıtıyor” ifadelerini kullanmıştı.

