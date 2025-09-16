Akbelen'de zeytinleri söktüren kişi AKP'li çıktı

Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda köylülerin gözyaşlarına rağmen 151 zeytin ağacının kökünden sökülmesinin arkasındaki ismin bir AKP’li olduğu ortaya çıktı.

Bölgedeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin sahibi YK Enerji, dün sabah onlarca jandarma eşliğinde ruhsat sahasında bulunan zeytin ağacını kepçelerle yerinden söktü.

Operasyona onay veren ve projede bizzat görev alan ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş’ın AKP Muğla 25, 26 ve 27. dönem milletvekili adayı ve 2019 yerel seçimlerinde de AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı olduğu belirlendi.

Kayabaş, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüleriyle dikkat çekiyor.

Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökümünü bizzat alanda denetleyen Kayabaş, çevrecilerin tepkilerini “provokatif” olarak nitelendirerek, şu açıklamayı yaptı.

“Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıyoruz. Halkımız gelip görebilir. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. ‘Zeytinler kesiliyor’ diyenler gerçeği çarpıtıyor.”

Akbelen’i savunan köylüler ve çevre örgütleri ise Kayabaş’ı sert sözlerle eleştirdi.

“Halkın yanında olması gereken siyasi bir kişilik, şirketlerin yanında. Muhittin Kayabaş zeytinleri değil, IC İçtaş–Limak ortaklığındaki YK Enerji’yi yaşatmaya çalışıyor.”

Kayabaş 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle kapatılan Fethiye İş Adamları Derneği’nin üyesiydi.

Olayın AKP Muğla İl Teşkilatı’nda da huzursuzluk yarattığı öğrenildi. Parti yöneticilerinin, “Muğla halkının bu kadar tepki gösterdiği bir olayda partimizden birinin görev alması doğru değil. Bu bize oy kaybettirir” diyerek Kayabaş’ın rolüne tepki gösterdikleri iddia edildi.

Akbelen Ormanı, yıllardır köylüler ve çevre örgütlerinin enerji şirketlerine karşı verdiği mücadelenin simgesi haline geldi. Temmuz 2023’te başlayan ağaç kesimlerine karşı köylüler aylarca nöbet tuttu. Bu süreçte birçok kez jandarma müdahalesi yaşandı; kadınlar ve yaşlılar yerlerde sürüklendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son olarak geçtiğimiz hafta Akbelen direnişinin sembol isimlerinden 85 yaşındaki Zehra Nine hayatını kaybetti. Onun ardından zeytinliklerde söküm çalışmalarına başlandı. Köylüler ağaçların üzerinde meyve olduğunu söylerek söküme karşı çıktılar ama jandarmanın müdahalesiyle karşılaştılar. Aralarında Akbelen direnişinin önemli isimlerinden muhtar Nejla Işık'ın da bulunduğu 4 kişi jandarma ekipleri tarafından önce gözaltına alındı, sonra köylülerin baskısı sonucu serbest bırakıldılar.