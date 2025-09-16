Akbelen'de zeytinleri söktüren kişi AKP'li çıktı

Akbelen'de zeytinleri söktüren kişi AKP'li çıktı
Yayınlanma:
Akbelen Ormanı’nda köylülerin mücadelesine karşın zeytin ağaçlarını kökünden sökülmesinin arkasında AKP’li bir isim olduğu ortaya çıktı.

Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda köylülerin gözyaşlarına rağmen 151 zeytin ağacının kökünden sökülmesinin arkasındaki ismin bir AKP’li olduğu ortaya çıktı.

Bölgedeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin sahibi YK Enerji, dün sabah onlarca jandarma eşliğinde ruhsat sahasında bulunan zeytin ağacını kepçelerle yerinden söktü.

zeytin-agaci-sokuldu.jpeg

Operasyona onay veren ve projede bizzat görev alan ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş’ın AKP Muğla 25, 26 ve 27. dönem milletvekili adayı ve 2019 yerel seçimlerinde de AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı olduğu belirlendi.

Kayabaş, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüleriyle dikkat çekiyor.

Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökümünü bizzat alanda denetleyen Kayabaş, çevrecilerin tepkilerini “provokatif” olarak nitelendirerek, şu açıklamayı yaptı.

“Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıyoruz. Halkımız gelip görebilir. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. ‘Zeytinler kesiliyor’ diyenler gerçeği çarpıtıyor.”

ÇEVRECİLER: ZEYTİNİ DEĞİL, ŞİRKETİ YAŞATIYOR

Akbelen’i savunan köylüler ve çevre örgütleri ise Kayabaş’ı sert sözlerle eleştirdi.
“Halkın yanında olması gereken siyasi bir kişilik, şirketlerin yanında. Muhittin Kayabaş zeytinleri değil, IC İçtaş–Limak ortaklığındaki YK Enerji’yi yaşatmaya çalışıyor.”

kayabas.jpeg

Kayabaş 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle kapatılan Fethiye İş Adamları Derneği’nin üyesiydi.

AKP TEŞKİLATINDA RAHATSIZLIK

Olayın AKP Muğla İl Teşkilatı’nda da huzursuzluk yarattığı öğrenildi. Parti yöneticilerinin, “Muğla halkının bu kadar tepki gösterdiği bir olayda partimizden birinin görev alması doğru değil. Bu bize oy kaybettirir” diyerek Kayabaş’ın rolüne tepki gösterdikleri iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı, yıllardır köylüler ve çevre örgütlerinin enerji şirketlerine karşı verdiği mücadelenin simgesi haline geldi. Temmuz 2023’te başlayan ağaç kesimlerine karşı köylüler aylarca nöbet tuttu. Bu süreçte birçok kez jandarma müdahalesi yaşandı; kadınlar ve yaşlılar yerlerde sürüklendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son olarak geçtiğimiz hafta Akbelen direnişinin sembol isimlerinden 85 yaşındaki Zehra Nine hayatını kaybetti. Onun ardından zeytinliklerde söküm çalışmalarına başlandı. Köylüler ağaçların üzerinde meyve olduğunu söylerek söküme karşı çıktılar ama jandarmanın müdahalesiyle karşılaştılar. Aralarında Akbelen direnişinin önemli isimlerinden muhtar Nejla Işık'ın da bulunduğu 4 kişi jandarma ekipleri tarafından önce gözaltına alındı, sonra köylülerin baskısı sonucu serbest bırakıldılar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Siyaset
TOKİ'nin dev ihalesi yine tanıdığa gitti: Rönesans'a 1.3 milyarlık kaymak proje
TOKİ'nin dev ihalesi yine tanıdığa gitti: Rönesans'a 1.3 milyarlık kaymak proje
İsmail Saymaz Emniyet'teki MHP depremini anlattı! Yerlikaya ve Soylu hattında çok büyük kriz
İsmail Saymaz Emniyet'teki MHP depremini anlattı!